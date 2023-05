A Decimomannu apre la scuola per top gun

Sarà inaugurato mercoledì prossimo il nuovo campus dell'International Flight Training School. La struttura, su una superficie complessiva di 130mila mq, ospiterà allievi piloti da tutto il mondo e potrà contare su infrastrutture moderne e tecnologicamente all'avanguardia a partire dal Ground Based Training System, un nuovo hangar, una linea volo per i velivoli T-346A, un nuovo centro logistico e di manutenzione nonché nuovi ed accoglienti alloggi per l'ospitalità degli allievi piloti e del personale della scuola. L'Ifts si pone come punto di riferimento per l'addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come ad esempio i velivoli Eurofighter o gli F-35. I primi corsi per "top gun" nella base di Decimomannu sono iniziati già a luglio 2022.