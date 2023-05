A San Teodoro il centro sarà libero dai contenitori di rifiuti in estate

Nei mesi dove le presenze dei turisti cresceranno, il comune di San Teodoro pensa a una nuova organizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il volume della spazzatura aumenta in quel periodo di oltre dieci volte rispetto al periodo invernale. Dunque dall'1 giugno al 30 settembre l'amministrazione ha deciso in via sperimentale di eliminare i contenitori del porta a porta che ogni sera i cittadini del centro sono tenuti a mettere all'esterno delle case per il ritiro.

I rifiuti potranno essere depositati in un ecocentro vicino, dove saranno presenti gli operatori per il controllo. Le zone interessate sono via Lu Luccio e via Campania.

Con questa novità il comune punta a migliorare la pulizia e il decoro urbano e a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Se la fase sperimentale funzionerà, il prossimo anno il modello sarà applicato su altre vie del centro cittadino.