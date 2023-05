A Stintino sub a caccia di rifiuti

Maschera, pinne e fucile per una battuta di pesca il 14 maggio a Stintino tutta particolare. Perché il bottino non saranno pesci, ma rifiuti. Si intitola "Pesca dei Rifiuti", appunto, l'evento ospitato dal Comune e organizzato dall'A.S.D. ISULA Fishing Club Sardegna. Da un lato, ci saranno i sub impegnati nella pesca di immondizia di vario genere; dall'altro, lungo il litorale una pulizia guidata dai biologi, con l'adesione delle associazioni di volontariato.

“La partecipazione all'evento, sia per la raccolta dei rifiuti sulla terraferma che sul mare, - comunicano gli organizzatori - è aperta a tutti gli interessati, che possono iscriversi semplicemente attraverso il sito web dell'evento www.apescadirifiuti.it e compilare il modulo di partecipazione. Al termine della raccolta - afferma Federico Rais, socio fondatore dell'A.S.D. ISULA Fishing Club Sardinia e ideatore dell'evento - i partecipanti saranno premiati in base al maggior numero di rifiuti raccolti, nonché per chi avrà trovato l'oggetto/rifiuto più particolare e il partecipante più giovane”.