A Tempio sequestrati giocattoli non conformi alle unioni europee

In applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la Direzione Territoriale Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune di Tempio Pausania, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di contraffazione, è stata effettuata un’operazione antifrode in una struttura di vendita ubicata nella cittadina Gallurese, da parte del personale del Nucleo Annona e Commercio della Polizia Locale di Tempio Pausania e i Funzionari Doganali di Sassari e della Sezione operativa di La Maddalena-Santa Teresa Gallura.

L’attività antifrode ha portato al sequestro di un centinaio di prodotti, tra giocattoli e maschere da sub, (queste ultime inquadrate come D.P.I. di I cat.), sprovvisti, della prescritta marcatura CE, delle relative avvertenze o istruzioni in lingua italiana e recanti, in alcuni casi, la marchiatura CE non conforme. Tra i beni sequestrati, alcuni giocattoli che, a vario titolo, hanno violato le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e la normativa europea, Reg. UE 2016/425.

Per questi motivi, è stato disposto il sequestro amministrativo della merce, ai sensi dell’art 13 della Legge n. 689/81 contestando, inoltre, due sanzioni amministrative da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro, per i giocattoli e da un minimo di 3.000 a 18.000 per i D.P.I., per aver posto in commercio sul territorio nazionale prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

La Camera di Commercio di Sassari, competente per l’irrogazione della sanzione, dovrà disporre anche in merito al sequestro.