A Tramatza il campionato mondiale Supermoto

Ancora i motori protagonisti di un campionato del mondo nell'Oristanese. Si riaccendono i motori delle due ruote nell’Oristanese. La Sardegna ospita sabato 20 e domenica 21 maggio, nell’impianto del “Sardinia Circuit WSO8” di Tramatza la tappa del FIM Supermoto World Championship.

Il mondiale ha preso il via a Busca (Piemonte) lo scorso 29 e 20 aprile ed ora ritorna in Sardegna per il secondo anno consecutivo con i migliori specialisti al mondo della disciplina.

L’evento iridato è stato presentato questa mattina dalla sindaca di Tramatza Maria Sebastiana Moro, dall’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, dal Ceo Xiem Danilo Boccadolce e dal gestore dell’impianto Gianfranco Sulis.

Per l’occasione era presente il campione motociclistico, l’austriaco Lukas Hollbacher, pilota ufficiale della Ktm, uno dei favoriti al titolo, insieme al team manager Franco Mollo.

“Al Campionato parteciperanno piloti in rappresentanza di undici nazioni, non solo europee, a riprova del prestigio internazionale di questa gara”, ha detto Chessa sottolineando che la copertura mediatica dell'evento "contribuirà a far conoscere la Sardegna in ogni parte del mondo".