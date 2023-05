Agente contuso a Badu 'e Carros, protestano i sindacati di polizia penitenziaria

Ancora nella bufera il carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro. Un poliziotto in servizio è rimasto contuso nel tentativo di fermare un detenuto andato in escandescenza fuori dalla propria cella. L’agente lo ha immobilizzato in attesa di rinforzi. Durissima la reazione dei sindacati: "Il carcere è ormai fuori controllo", dicono in una nota. Le sigle Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Cisl e Cgilnella hanno annunciato un sit-in di protesta per venerdì 12 maggio. "La situazione è grave e nulla è accaduto dopo le tantissime denunce fatte nel corso degli ulti mesi" dice Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sappe, secondo cui “la situazione a Badu 'e Carros è fuori controllo”, causa carenze di organico tra il personale e detenuti aggressivi che non sono stati trasferiti.