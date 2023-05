Aggressione sul pullman, autista in ospedale

L'episodio è avvenuto stamattina, al capolinea degli autobus di Sassari, in via Padre Ziranu. La vittima, un conducente dell'Arst, l'azienda regionale di trasporto pubblico. L'uomo, 55 anni, è stato aggredito da un giovane passeggero, che lo ha colpito con un pugno, causandogli diverse contusioni al volto che hanno reso necessario il suo trasferimento in ospedale. L'autista era a fine servizio quando - secondo una prima ricostruzione - avrebbe chiesto al passeggero di rimuovere dai sedili alcune lattine. Da lì le proteste e l'aggressione, ripresa dal sistema di videosorveglianza di bordo. Le immagini potranno essere utili per capire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.