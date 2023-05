Al Coni la presentazione del secondo Memorial "Giampiero Galeazzi"

Il Presidente Giovanni Malagò, insieme ai figli di Giampiero Galeazzi, Susanna e Gianluca, e a Iacopo Volpi, ha annunciato con entusiasmo la presentazione della seconda edizione del Memorial di Padel "Giampiero Galeazzi". Questo evento speciale ha avuto luogo il 18 maggio 2023 presso la Sala Giunta del Coni a Roma, e rappresenta un modo gioioso per ricordare l'eredità di Galeazzi, uno dei cronisti sportivi più amati d'Italia.

Il Memorial, patrocinato dal Coni, dall'Odg, dalla Fnsi, dall'Università di Cagliari, dalla FederCusi, da Sport e Salute, dalla Lega Serie B, dalla FIGC-Lnd Sardegna e dai comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari, si svolgerà ad Arzachena dal 15 al 18 giugno 2023. L'evento è stato organizzato da Aics e Ussi, grazie all'idea del giornalista Mario Frongia, con il contributo della Regione Sardegna e con RaiSport come media partner.

Emozioni palpabili hanno permeato la conferenza stampa, alla quale hanno partecipato Malagò, Volpi, i figli di Galeazzi e importanti personalità come Gianfranco Coppola, presidente dell'Ussi, Antonio Dima, presidente della FederCusi, rappresentanti della Regione Sardegna, del Comune di Arzachena e il campione olimpico Daniele Masala. Durante l'incontro, ognuno ha voluto condividere episodi, aneddoti e momenti vissuti accanto al leggendario cronista sportivo, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni.

Malagò ha dichiarato:

"Non riesco a parlare di lui al passato, quindi continuerò a farlo al presente. Oggi si sarebbe divertito. È sempre stato capace di sdrammatizzare, divertente ma mai volgare, dissacrante e con la battuta pronta. Credo che l'idea di questo torneo per ricordarlo funzioni per tre motivi: il suo nome ha una popolarità mostruosa. Inoltre, con l'idea del torneo, lasciamo una memoria e lui diventa storia, leggenda. Il terzo motivo è il connubio tra estate, Sardegna, una terra che lui amava, e lo sport".