Al via la formazione per i barracelli

Settanta compagnie barracellari delle province di Oristano e Nuoro interessate dal programma di

formazione promosso dall'assessorato regionale agli Enti locali con la collaborazione di Anci Sardegna. "Per la prima volta la Regione finanzia un corso dedicato alla figura dei barracelli, che consideriamo fondamentale per l'importante ruolo che oggi svolgono a presidio e sicurezza del territorio", spiega l'assessore, Aldo Salaris, che ha presentato a

Tramatza il corso che interessa i componenti di tutte le 170 compagnie per circa 5mila barracelli.

Il programma prevede 14 seminari della durata di 90 minuti per 21 ore. I corsi si interromperanno durante la campagna antincendio e riprenderanno in autunno.