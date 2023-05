Allevatore ferito al volto da un proiettile a Ploaghe, ricoverato ma non è grave

Un allevatore di Ploaghe, Roberto Masala, di 47 anni, è ricoverato all'ospedale a Sassari dopo essere stato raggiunto a uno zigomo da un colpo di pistola. L'uomo non è in gravi condizioni ed è cosciente. L'episodio è avvenuto ieri nelle campagne del paese. Masala ha sentito dei rumori all'esterno della casa in cui vive e quando ha aperto la porta uno sconosciuto gli ha sparato. E' stato lui stesso a chiamare soccorsi ma non è stato in grado di riferire ai carabinieri chi possa essere stato.