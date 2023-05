Alluvione, partita la colonna mobile dei vigili del fuoco sardi

La Sardegna scende in campo per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. Dal porto di Olbia è partita la colonna mobile dei vigili del fuoco. Si tratta di 9 unità operative, tutti soccorritori esperti e automezzi in assetto alluvionale. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comando dei vigili del fuoco di Roma e dal ministero dell'Interno.

La colonna mobile regionale, con le sezioni operative dei comandi di Sassari Nuoro e Oristano, dopo essersi imbarcata da Olbia arriverà in Emilia Romagna per raggiungere le province maggiormente colpite dai nubifragi. Sono migliaia le richieste di aiuto pervenute alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Si contano al momento più di diecimila sfollati.