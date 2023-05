Aeroporti, oggi la riunione al ministero

E' stata anticipata ad oggi alle 11 la riunione convocata originariamente dal ministero dei Trasporti per discutere del futuro assetto degli aeroporti sardi. Invitati a partecipare, in collegamento da remoto, tutti gli attori in gioco: la regione, da settimane sulle barricate contro il progetto di fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. L'ente nazionale per l'aviazione civile, che a sua volta ha formulato una serie di rilievi sulla quota di partecipazione pubblica nelle società. E i vertici del fondo F2i che già gestisce Napoli, Milano e Bologna. E adesso punta anche su Cagliari. Resta per ora confermato l'appuntamento societario di lunedì 29 maggio con la prevista nascita della Nord Sardegna aeroporti: la fusione delle società di Alghero e Olbia.