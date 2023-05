Antimilitaristi in corteo, manifestazione a Cagliari il 2 giugno

Una manifestazione il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica a Cagliari contro l'occupazione militare della città. Ad annunciarla i collettivi che fanno parte del movimento A Foras durante un sit-in sotto i portici di Palazzo Bacaredda.

Il corteo partirà alle 16 da Marina Piccola e terminerà in piazza San Bartolomeo. "La Sardegna per tutto il mese di maggio ha subito grandissime esercitazioni militari che coinvolgono diversi paesi Nato e che si inseriscono nel contesto del conflitto russo-ucraino - spiega Pierluigi Caria, uno dei portavoce di A Foras - ma quest'anno abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su Cagliari e sulla Sella del Diavolo. Sotto il promontorio è installata, infatti, la più impattante tra le strutture militari cittadine, la ex Pol Nato, ora passata nelle mani della Marina militare italiana, che impedisce di fruire a pieno di una vasta area di particolare pregio paesaggistico e naturalistico".