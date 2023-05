Apre il nuovo campus di viale La Playa, la protesta degli studenti

Intitolato al politico e scrittore Emilio Lussu il nuovo campus ospita la mensa, l'auditorium, le sale studio. Progettato dall'architetto brasiliano Paulo Mandes da Rocha attende l'arrivo dei primi 240 studenti che saliranno a 400 e poi a 600 in attesa di ulteriori lavori di ampliamento nel 2025. Successivamente con la conclusione del secondo lotto del campus e la riqualificazione a nuova casa dello studente della sede del Corso Vittorio Emanuele i posti diventeranno 1.700.

Una quarantina di studenti e studentesse di varie hanno protestato stamane davanti all'ingresso del campus. Per loro la struttura, di cui è stato terminato solo il primo lotto, verrà resa disponibile solo a settembre e non contribuirà ad incrementare i posti letto a Cagliari perché, contemporaneamente, sarà chiusa per ristrutturazione la Casa dello studente di via Trentino.