Assemini verso il ballottaggio

Si attende l'ufficialità, ma ormai è certo il turno di ballottaggio ad Assemini, centro della Città metropolitana di Cagliari con 26 mila residenti, che si svolgerà domenica 11 e lunedì 12 giugno. Alle 20, in base a dati forniti dai rappresentanti di lista, andrà sicuramente al ballottaggio il candidato sindaco Mario Puddu, 49 anni, sostenuto da una coalizione composta dalla lista civica 'Mario Puddu sindaco', Riformatori Sardi, Sardegna 20Venti Tunis, Fortza Paris e da Assemini Unione di Centro che per ora ha ottenuto oltre tremila voti. Resta, però, ancora da capire chi sarà il secondo o la seconda sfidante di Puddu. Testa a testa tra Diego Corrias, 46 anni - ex assessore della Giunta Licheri e attualmente funzionario regionale, supportato da Movimento 5 Stelle, insieme al Pd, alla lista civica 'Diego Corrias sindaco' e al Psi - e Niside Muscas, 43 anni, dipendente nella Pubblica amministrazione, candidata con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.