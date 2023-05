Attentati incendiari, 69enne in carcere

Era agli arresti domiciliari da due giorni un uomo di 69 anni, di Muravera, sospettato di alcuni attentati incendiari e che ne stava preparando un altro. Quando i carabinieri si erano presentati a casa sua, li aveva aggrediti, cosi' era scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ieri l'indagato sarebbe dovuto

comparire in tribunale per il rito direttissimo, ma quando i carabinieri sono andati a prelevarlo nella sua abitazione per condurlo al palazzo di giustizia a Cagliari non l'hanno trovato. Alle altre contestazioni nei suoi confronti, dunque, si è aggiunto il reato di evasione. I carabinieri l'hanno poi rintracciato a Muravera, in via Roma, dove l'uomo

stava facendo una passeggiata, e accompagnato in tribunale. Il giudice ha convalidato l'arresto e ne ha disposto il trasferimento in carcere a Uta.