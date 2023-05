Auto vola giù dal cavalcavia, muore un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni di Sestu ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 131 tra Sestu e San Sperate, all'altezza di Eva arredamenti. La sua Opel Astra è volata giù dal cavalcavia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, il fatto è avvenuto alle 3,15. L'uomo a bordo della sua Opel stava percorrendo la rampa del cavalcavia per immettersi sulla rotonda e, per cause non accertate - forse per un colpo di sonno -, è andato schiantandosi contro il guardrail. L'auto ha strappato dall'asfalto le protezioni di metallo ed è volata nel vuoto per alcuni metri, ribaltandosi. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. I vigili hanno estratto il corpo del conducente dall'abitacolo dell'auto, affidandolo ai medici del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare.