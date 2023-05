S'Acqua Cotta, ancora un incidente

Ennesimo incidente stradale sulla provinciale 196 all'incrocio con la 293 nel comune di Villacidro, nel bivio s'Acqua Cotta. Per una mancata precedenza c'è stato uno scontro tra due auto per fortuna senza gravi conseguenze. A marzo scorso, proprio per quel tratto di strada, è stato presentato il progetto esecutivo finanziato dall'Anas. Si parla di oltre 700 mila euro per realizzare una rotatoria. I lavori dovrebbero partire entro il mese di maggio e durare 9 mesi.

I sindaci degli otto comuni interessati parlano di un'opera di fondamentale importanza per mettere in sicurezza un tratto di collegamento con il Sulcis sempre molto trafficato.