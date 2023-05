Blitz della Polizia di Oristano, sequestrati armi e droga

Oltre quattro chili di marijuana sequestrati e due arresti. È il bilancio della doppia operazione condotta dalla polizia in provincia di Oristano. In particolare gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un giovane residente a Ollastra e un 55enne che abita sempre in provincia di Oristano. Al primo sono stati sequestrati 3,5 chili di marijuana e tutto il materiale per confezionare le dosi, al secondo invece mezzo chilo di sostanza di stupefacente. Durante l'operazione gli investigatori hanno anche accertato che il 55enne maltrattava la moglie e i figli. Per tale motivo, su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip del Tribunale di Oristano ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie.

Gli agenti della mobile di Oristano- in un'altra operazione - hanno trovato durante una perquisizione due pistole illegali e numerose munizioni all'interno di un paio di scarponi. In manette è finito un 20enne di Siamanna. Il giovane, non ha fornito alcune spiegazione sulla provenienza delle armi, ed è stato arrestato. Le due pistole, una delle quali aveva il numero di matricola cancellato, erano perfettamente funzionati. Sequestrati anche 50 proiettili. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della armi