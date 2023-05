Bus contro auto a Macomer, scontro frontale a Bortigiadas

Incidente stradale attorno alle 13 in Gallura , vicino al bivio di Bortigiadas: due automobili si sono scontrate, per cause ancora da accertare, feriti i due conducenti. I vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla stale 127, nelle curve della zona La Fumosa. Un ferito è stato trasportato dall'elicottero del 118 all'ospedale di Sassari, mentre l'altra ferita è stata trasportata con ambulanza al pronto soccorso di Tempio. Sul posto anche Carabinieri e personale dell'Anas.

Altro incidente stradale nel centro di Macomer, in corso Umberto di fronte al municipio: un pullman di linea si è scontrato contro un'utilitaria Fiat 500 guidata da una giovane 33 enne di Sindia. Sul posto per gli accertamenti e i rilievi è presente la Polizia Locale e la squadra VF di Macomer. La conducente della 500 per gli accertamenti sanitari è stata presa in carico dall'unità base del 118. Al momento non si registrano feriti tra il conducente del pullman e i passeggeri presenti.