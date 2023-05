Cade da una tettoia, grave una donna di Alà dei Sardi

Una donna di 54 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere caduta al suolo da una tettoia posizionata a 2 metri e mezzo di altezza.

Secondo i primi riscontri la donna si arrampicata con una scala sulla tettoia per recuperare delle forbici cadute sulla

struttura. La tettoia ha ceduto e la donna è precipitata al suolo riportando diversi lesioni e un trauma cranico.

Soccorsa dagli operatori del 118 è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Sassari. Sul posto anche i

carabinieri della Compagnia di Ozieri per le indagini.