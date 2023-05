E' caduto violentemente a terra a causa del ribaltamento del suo trattore e ha perso i sensi. Brutta avventura per Angelo Raffale Manca, già esponente comunista, ex deputato Pds nel 1994 ed ex sindaco di Norbello. E' successo nelle campagne del paese. A trovarlo, il cognato che ha chiamato i soccorsi. Manca è stato portato con l'elisoccorso al pronto soccorso di Sassari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbasanta, insieme al Radiomobile di Ghilarza.