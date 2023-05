Cadono con la moto da un ponte a Tertenia: muore un motociclista tedesco, gravissima la moglie

Tragico incidente per una coppia di motociclisti tedeschi precipitati da un ponte sul rio Corongiu, dopo un volo di sei metri, a Tertenia. Un uomo è morto sul colpo, gravissima la compagna.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso partito dalla base di Alghero e l'ambulanza medicalizzata di Lanusei.

Per il centauro non c'è stato nulla da fare. La donna è stata trasferita in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

I turisti erano in vacanza in Ogliastra. La tragedia è avvenuta durante una escursione.