Cagliari, amichevole contro il Tharros. 9 a 0 per i rossoblù

Amichevole infrasettimanale a Oristano per il Cagliari che affronta la Tharros, allenata da Maurizio Nulchis. La squadra locale milita nel campionato di eccellenza. Per i rossoblù, un'occasione di promozione ma anche un test in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 14 contro il Palermo. Buona la risposta del pubblico: 1500 i tifosi al Comunale.