Cagliari, domenica 21 maggio la prima festa del cane

L'appuntamento per tutti gli amanti dei cani è per domenica 21 maggio al Villaggio dei pescatori, a Giorgino, alla periferia di Cagliari. Per tutto il giorno si svolgeranno gare di agilità, di cross, rally, obbedienza, soccorso nautico, accompagnamento. La prima festa del cane -che negli obiettivi degli organizzatori dell'associazione Anas Sardegna punta a diventare un appuntamento fisso- proporrà anche una sfilata di cani in cerca di adozione e una sfilata a premi. Si parlerà inoltre di pet therapy e di primo soccorso veterinario con la pertecipazione di esperti del settore.