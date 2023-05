Cagliari, incendio devasta bar ristorante in via Cima

L'incendio è divampato dopo la mezzanotte in un locale commerciale adibito a bar ristorante in via Gaetano Cima, a Cagliari. I Vigili del Fuoco, intervenuti con la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, giunti sul posto con un'autopompa si sono addentrati nel locale invaso dal fumo hanno localizzato e spento le fiamme, mettendo in sicurezza la struttura e l'area, evitando la propagazione delle fiamme all'intero edificio. Il locale era chiuso e nessuno è rimasto ferito.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del togo che probabilmente sono di origine elettrica.