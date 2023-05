Cagliari, la chiesa incontra i giornalisti

Un incontro con il mondo della comunicazione per mettere la lingua della chiesa al passo con i tempi.

E' lo scopo dell'iniziativa voluta da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, alla vigilia della 57esima Giornata delle comunicazioni sociali.

"In questo momento in cui la comunità cristiana vuole camminare per scoprire un nuovo modo di essere presente nel mondo - ha detto Baturi - ci è sembrato significativo questo incontro con i giornalisti per aiutare la chiesa ad ascoltare meglio la realtà e a trasmettere un messaggio utile agli altri, con l'obiettivo di costruire ponti e non di alzare steccati".

Per don Giulio Madeddu, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi, il dialogo con gli operatori dell'informazione contribuisce a superare l'ecclesialese, la lingua oscura della chiesa, per adottare uno stile comunicativo più vicino alle esigenze delle nuove generazioni e degli emarginati.

Tra i relatori anche il presidente dell'ordine dei giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi.