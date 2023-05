Cagliari-Palermo, per Ranieri a disposizione tutti i titolari

Tutti presenti -salvo Capradossi e Falco- nella lista dei convocati di mister Ranieri per l’ultima partita di stagione regolare fra le mura amiche della Domus. Contro il Palermo c’è da riscattare la sconfitta per 2-1 dell’andata (che costò la panchina a Liverani) e da guadagnare altri tre punti che -Sudtirol e Parma permettendo- potrebbero rivelarsi utili alla conquista del quarto posto finale. Di certo i rosanero -per quanto orfani del bomber Brunori squalificato- non regaleranno nulla, visto che per loro una vittoria nel derby delle isole potrebbe significare l’ingresso nei playoff per giocarsi la possibilità di ottenere la promozione, traguardo già aritmeticamente conquistato dal Cagliari con il successo dell’ultimo turno.

Con tutti i titolari a disposizione, non c’è dubbio che Ranieri si affidi al consolidato 4-3-1-2. Se completamente recuperato, Nandez occuperà regolarmente il suo posto in mediana alla destra di Makoumbou (in alternativa pronto Kourfalidis), mentre a sinistra ci sarà uno tra Deiola e Rog testato per tutti i novanta minuti nell’amichevole di mercoledì contro la Tharros. Al fianco di Lapadula il ballottaggio è tra Prelec, reduce dalla sua migliore prestazione contro il Perugia, e Pavoletti che in settimana si è regolarmente allenato.