A Cagliari la performance immersiva “Real Heroes" offre uno sguardo inedito sulla città

L'originale performance itinerante e immersiva “Real heroes” racconta vicende di forte impatto sociale della storia contemporanea italiana, uruguaiana e cilena, utilizzando l’esperienza fisica degli spettatori e quella immersiva della realtà virtuale, grazie a visori di ultima generazione e a una sofisticata qualità dell'audio in cuffia.

Prodotta da Sardegna Teatro e Oscenica, “Real heroes” è inserita nella programmazione di Sardegna Contemporanea. La performance, già apprezzata in vari Paesi (dal Cile alla Spagna, dalla Grecia all'Italia), è diretta da Mauro Lamanna e Aguilera Justiniano. A Cagliari resta fino al 14 maggio, con partenza tutte le sere alle 18 da piazza Marghinotti. Riservata a un numero limitato di persone, prevede la prenotazione obbligatoria.

“Real heroes” racconta le storie di due padri costretti a separarsi dai figli per ragioni diverse. Un gruppo di spettatori si muove per le strade della città mentre la voce di uno dei protagonisti parla loro in cuffia e narra quei luoghi dal suo punto di vista. Con l’uso di cuffie wireless, i due autori fanno gradualmente immergere i partecipanti nelle vicende narrate attraverso le vie, le piazze, i muri della città che ospita lo show itinerante.

I camminatori-spettatori sperimentano quindi spazi già conosciuti in una luce nuova. In alcune tappe del viaggio urbano il pubblico può indossare i visori per vivere la realtà virtuale, un modo per proiettarsi in un viaggio tra i ricordi del protagonista.