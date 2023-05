Cagliari, tutto in 90 minuti

La rosa è quasi al completo, le sensazioni in vista dei playoff sono positive. Seppure con alti a bassi, il Cagliari di Ranieri sembra aver raggiunto solidità e continuità: viatico indispensabile per il finale di stagione. Prima delle gare a eliminazione diretta c'è però il Cosenza: venerdì alle 20 e 30 i rossoblù affronteranno in trasferta una squadra che naviga nella parte bassa della classifica, ma che sarà un avversario tutt'altro che docile. Il tecnico ha ritrovato Prelec, costretto a saltare l'ultima gara interna contro il Palermo a causa di un problema gastrointestinale. Sarà ballottaggio tra lo sloveno e Pavoletti, apparso in crescita anche se non ancora al cento per cento della forma. Per il resto non dovrebbero esserci grandi soprese. La classifica vede il Cagliari ancora dietro al Parma ( che ha gli stessi punti ma è in vantaggio negli scontri diretti) e al Sudtirol (che ha un punto in più). Superare entrambi significherebbe raggiungere il quarto posto e garantirsi le semifinali playoff.