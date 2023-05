Cala Biriala, scoglio imbrattato con lo spray

Uno scoglio, all'interno di una piccola insenatura di Cala Biriala, perla naturalistica della costa di Baunei, è stato imbrattato e deturpato con una bomboletta spray. A fare la scoperta, un'imbarcazione che passava da quelle parti, visto che lo scoglio si può raggiungere soltanto via mare e pare che lo scempio che raffigura una sigla sconosciuta, non sia stato messo in opera dai vandali ma da un gruppo di writer francesi. Un'informazione che è giunta anche al sindaco di Baunei Stefano Monni, ma ancora da verificare con le indagini di cui si stanno occupando i Carabinieri. "Ieri mi è giunta la notizia e stamattina sono andato a verificare di persona lo scempio impresso sullo scoglio con una vernice non lavabile e la cosa mi ha molto addolorato - ha detto il primo cittadino di Baunei -. Lo ritengo un atto criminale e vigliacco che deturpa le perle più preziose che abbiamo, un'aggressione gratuita a quello che è stato definito il mare più bello d'Italia. Pare che a lasciare la firma indesiderata sia stato un gruppo di writer francesi ma ancora i carabinieri stanno indagando quindi non abbiamo la certezza. Quello che posso dire è che stiamo verificando con gli esperti le possibilità di intervento con una sabbiatrice che sarà alimentata da un gruppo elettrogeno mobile da portare sul posto e nei prossimi giorni interverremo con pazienza e precisione". Tanti i volontari che si stanno offrendo in queste ore per ripulire lo scoglio: "Sto ricevendo decine di telefonate di persone che vogliono dare una mano a ripristinare lo stato dei luoghi in quella lingua di spiaggia e la cosa mi fa molto piacere - conclude Monni -. Procederemo nei prossimi giorni alla pulizia e lo faremo con gli esperti e in costante contatto con le forze di terra e di mare che agevoleranno le operazioni".