Campeggiatori abusivi a San Giovanni Suergiu: dieci sanzioni

Un campeggio totalmente abusivo nei terreni di un'azienda agricola è stato scoperto dal personale forestale di Iglesias nella zona di San Giovanni Suergiu. Un blitz effettuato anche grazie all'utilizzo dei droni utilizzati per il controllo del territorio. Dieci le sanzioni amministrative, nove a carico dei campeggiatori abusivi una per il gestore e titolare dell'area.

Sopralluoghi e controlli iniziati nei corsi giorni in vista dell'arrivo dell'estate e della stagione balneare. Impegnato il personale della Stazione Forestale di Sant’Antioco, insieme al Nucleo Investigativo di Polizia Forestale di Iglesias che ha eseguito diversi servizi in alcune località del sud ovest della Sardegna. Qui - e in particolar modo - nella zona di San Giovanni Suergiu - si intensificano le presenza, soprattutto dall'estero, per la pratica del kitesurf.



Il divieto di campeggio è regolato dalla legge del 2017 con una sanzione che arriva a 250 euro, doppia in caso di recidiva.