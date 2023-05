Medici di base, nelle zone disagiate potranno assistere più persone

I medici di base che operano in aree disagiate potranno aumentare il massimale dei pazienti assistiti sino a 1800 persone. Lo prevede la norma approvata dal Consiglio regionale e intitolata "Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria". L'obiettivo della norma è di tamponare la carenza di assistenza sanitaria nell'Isola. Il provvedimento stabilisce la ripartizione di 10 milioni di euro già stanziati con l'ultima finanziaria, destinando il 70% dei fondi all'integrazione del finanziamento AIR e il 30% alle Asl per progetti di assistenza primaria. L'assessore della Sanità Carlo Doria nel suo intervento ha precisato: "Siamo in presenza di un accordo integrativo regionale del 2010 e due mesi fa ho aperto il tavolo per il rinnovo dell'accordo e la sua rinegoziazione. Oggi abbiamo 1150 medici di medicina generale e solo 5 anni fa erano 1500, con un carico di lavoro evidentemente aumentato, non di poco, oltre che un aggravio di burocrazia. Siamo tutti chiamati qui a un atto di responsabilità che dobbiamo condividere".