Case vacanze affittate senza contratto di locazione, scoperta evasione per 324mila euro

Locazioni in nero. Senza uno straccio di contratto, per centinaia di case per le vacanze, appartamenti e monolocali. Operazione della Guardia di Finanza nelle località turistiche più rinomate nel sud dell'Isola e a Cagliari.

Dai controlli è emersa un'evasione fiscale di più di 320 mila euro. Nel mirino circa 12 proprietari immobiliari.

Sotto lente anche il trasporto privato e in particolare gli aerotaxi. Sono emersi 84 voli, operati da compagnie estere, per i quali, non si è proceduto a versare un tributo. Per queste violazioni sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 22.620 euro.