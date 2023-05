Centinaia di reperti archeologici recuperati e 65 persone denunciate

538 reperti recuperati (valore di oltre 400mila euro) e 65 persone denunciate, 48 delle quali devono rispondere di associazione a delinquere: a tracciare il bilancio di un anno di attività sono stati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale della Sardegna. Tra le operazioni più significative, il recupero in mare di due anfore vinarie risalenti al I sec. a.C. e, a Sassari; il ritrovamento di due dipinti a olio su tela dell'artista Tore Canu che erano stati rubati e messi in vendita su un sito web; il recupero di un'anfora etrusca che, spiegano i carabinieri, rappresenta "un esemplare unico nel panorama archeologico isolano". In tutto sono stati quasi 2000 i controlli a beni culturali, 556 quelli in aree archeologiche, 228 i controlli ad esercizi commerciali di settore.