Collegamenti aerei, rinviato lo sciopero

E' stato congelato lo sciopero del trasporto aereo.

I sindacati, vista la situazione di emergenza in Emilia Romagna piegata dall'alluvione, hanno deciso di posticipare al 4 giugno la mobilitazione degli operatori dell'handling, ossia i servizi per l'assistenza a terra e ai passeggeri, in attesa da anni del rinnovo del contratto.

L'astensione dal lavoro sarà sempre di 4 ore, da mezzogiorno alle 16. E sempre valide le ragioni: gli aumenti proposti sono ritenuti dalle parti sociali inaccettabili.

Quanto alla situazione attuale, con i territori devastati dall'acqua e il meteo con l'arrivo di una nuova perturbazione, i collegamenti restano in funzione per rispetto alla popolazione e in linea con quanto indicato dal Garante.