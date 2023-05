Detenuto in osservazione psichiatrica devasta tre celle a Uta

Un detenuto in osservazione psichiatrica ha devastato tre camere di sicurezza, messo fuori uso i bagni, allagato il corridoio e lanciato liquami contro gli agenti penitenziari del carcere di Cagliari Uta accorsi per calmarlo. L'uomo, inviato nell'istituto dal Dipartimento per osservazione psichiatrica, era stato sistemato in stanze senza oggetti che

potesse usare come armi. La precauzione non è servita, perché il detenuto ha divelto i sanitari e se n'è servito per distruggere le camere.

La denuncia sulla gestione del disagio psichiatrico nelle carceri. "Nell'istituto è ormai saltata ogni elementare regola di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità del personale", denuncia Michele Cireddu, segretario generale della Uil Pa Polizia penitenziaria, nel riferire l'ennesimo episodio di violenza avvenuto a Uta. "Il Dipartimento, oltre a inviare detenuti che nella penisola hanno messo a ferro e fuoco le sezioni detentive, continua a inviare detenuti da ricoverare in osservazione psichiatrica, malgrado il centro clinico dell'istituto si pieno. Di conseguenza, questi detenuti devono essere allocati nelle sezioni ordinarie e, nei casi in cui danno in escandescenza, iniziano il tour delle camere dell'istituto dove distruggono ogni cosa". "I detenuti psichiatrici", aggiunge Cireddu, "continuano a permanere negli istituti e i vertici dell'amministrazione emanano provvedimenti di trasferimento, spostando il problema da un istituto a un altro, ma condannando di fatto il personale di polizia penitenziaria che non ha competenze mediche

alla gestione dei detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche".