Detenuto psichiatrico si dà fuoco a Uta: salvato agli agenti

Si è avvolto nella carta, mentre era in cella, e si è dato fuoco, sabato mattina nel carcere di Uta. Immediato l'intervento della sorveglianza generale e di un gruppo di poliziotti che sono riusciti a spegnere le fiamme. L'uomo ha comunque riportato ustioni su tutto il corpo. A denunciare l'accaduto, il segretario regionale del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), Luca Fais. ''Il detenuto, originario del nord Sardegna, è purtroppo noto per i suoi problemi di natura psichiatrica", spiega Fais, e per i tantissimi eventi critici creati nei due anni in cui si trova recluso nel penitenziario cagliaritano''.

Michele Cireddu, segretario generale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, precisa che questo è solo l'ultimo di molti episodi difficili: ha distrutto celle, aggredito e minacciato di morte gli operatori e altri detenuti. Nonostante le richieste di trasferimento in istituti di altre regioni, continua a girare quelli sardi.

''Ancora una volta ribadiamo ai vertici dell'amministrazione penitenziaria che detenuti di tale tipologia devono stare in strutture adeguate, possibilmente non in carcere" commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capece. Per Ciruddu, in Sardegna ormai servirebbe un commissario straordinario per l’emergenza carceri.

Sulla vicenda interviene anche Irene Testa, garante delle persone private della libertà della Sardegna. "Direttori e agenti di polizia penitenziaria lasciati spesso soli a gestire situazioni che non possono essere trattate in carcere. Occorre con urgenza trovare strutture alternative per i malati psichiatrici. Le carceri non possono essere considerate i nuovi manicomi dove nascondere il disagio".