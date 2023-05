Difesa, finita l'esercitazione "Joint Stars". Pacifisti in corteo il 2 giugno

Dopo oltre un mese di esercitazioni militari e interagenzia in Sardegna, il personale della Difesa venuto dal continente ha iniziato a lasciare l'Isola.

Nonostante la lunga sospensione dovuta alla pandemia, le attività sul terreno hanno dimostrato l'efficienza dei reparti operativi e una buona integrazione sia a livello interforze che tra i militari e i corpi di polizia e di protezione civile dello Stato.

Tra le novità di quest'anno, l'impegno del Ministero a bonificare le aree utilizzate e a piantare un numero di alberi tale da compensare le emissioni di anidride carbonica emessa durante l'esercitazione, come annunciato dal comandante del Comando delle Operazioni di Vertice Interforze (COVI), generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

La promessa trova però tiepido l'arcipelago pacifista dell'Isola, che nel pomeriggio del 2 giugno sfilerà in corteo a Cagliari per ricordare che, secondo l'articolo 11 della Costituzione, “L'Italia ripudia la guerra” e per chiedere la chiusura delle servitù militari in Sardegna.