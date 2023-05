Diga di Cumbidanovu, 4 offerte al bando per il completamento

Sono quattro le offerte arrivate in risposta al bando per il completamento della diga di Cumbidanovu a Orgosolo. Lo ha comunicato il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale all'assessorato regionale dei Lavori pubblici. Il risultato della gara d'appalto, ancora da aggiudicare, segue le decisioni della giunta regionale sulla programmazione di 9,2 milioni di euro per la progettazione delle opere necessarie alla distribuzione dell'acqua raccolta proprio negli invasi di Cumbidanovu e di Monti Nieddu. "Ora attendiamo l'aggiudicazione del primo lotto - dice l'assessore Pierluigi Saiu -, quello più importante che riguarda la realizzazione del corpo diga, e l'avvio dei cantieri per un'opera fondamentale che il territorio attende da tempo".