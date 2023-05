Dimensionamento scolastico: a rischio 40 istituti nell'Isola

La Cisl interviene nel dibattito sul dimensionamento scolastico, rispetto al rischio concreto

che ci possa essere una pesante riduzione delle autonomie scolastiche in Sardegna, con un taglio di oltre 40 istituti scolastici.



Lo schema di decreto del Ministro Valditara infatti prefigura uno scenario negativo aggiungendosi

alle problematiche irrisolte del sistema scolastico regionale, cha vanno dal tema delle infrastrutture e della stabilizzazione dei precari.



Se il tema della autonomia viene vanificato o svuotato nei fatti, rispetto alla capacità - che viene tolta - di poter garantire docenti e personale in forza per garantire i principi Costituzionali di eguaglianza e diritto allo studio nei vari territori, occorre una risposta forte delle Istituzioni regionali e dei Parlamentari sardi.



Per la Cisl sarda occorre unire e mobilitare tutte le forze, con un tavolo urgente e la convocazione del Consiglio

Regionale aperto alle forze sociali, per non accettare queste scelte penalizzanti e insidiose.