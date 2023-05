Dimensionamento scolastico, in Sardegna 40 istituti a rischio

A essere penalizzati sarebbero soprattutto gli studenti delle zone interne e tutti quei ragazzi in età scolare che vivono in comuni già a forte rischio spopolamento. È dura la presa di posizione dell'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu contro il nuovo dimensionamento scolastico, previsto da governo, che per la Sardegna comporterebbe un taglio di oltre 40 istituzioni.

L'esponente della giunta ha messo nero su bianco tutte le sue perplessità in una nota inviata al ministro Giuseppe Valditara, in cui chiarisce testualmente che "relativamente alla programmazione 2024/2025, sarà impossibile, in Sardegna, adottare un provvedimento di definizione della rete scolastica conforme alle prescrizioni statali". Il riferimento è allo schema di decreto che sarà oggetto di confronto in sede di conferenza unificata e che prevede una riduzione drastica delle autonomie scolastiche.

Pur consapevole che "il forte calo demografico scolastico imponga una riorganizzazione", continua Biancareddu, "le istituzioni dovrebbero comunque garantire il rispetto dei principi di eguaglianza e diritto allo studio, che con questo sistema non possono essere perseguiti".