Discarica abusiva nell'azienda agricola, nei guai un 67enne

Aveva realizzato una discarica abusiva nel terreno della sua azienda agricola a Barrali. Un 67enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per "attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita e gestione di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione".



I carabinieri di Dolianova hanno ispezionato il sito dopo che il Nucleo elicotteri di Elmas aveva riscontrato irregolarità durante una perlustrazione aerea. All'interno sono stati trovati cumuli rifiuti di ogni tipo bruciati e le carcasse di otto veicoli per i quali sono in corso accertamenti per individuarne i proprietari che saranno multati.



Il 67enne, oltre alla denuncia, dovrà ripulire e bonificare l'area.