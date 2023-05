Einstein Telescope, il governo ufficializza domani a Roma la candidatura italiana per Lula

E' il passo ufficiale. Il Governo presenta domani a Roma la candidatura italiana per l’Einstein Telescope, la futura grande infrastruttura di ricerca per la rivelazione delle onde gravitazionali, un progetto scientifico livello internazionale per il quale è stato individuato come sito ideale la miniera di Sos Enattos a Lula.

La conferenza stampa si terrà all’Osservatorio Astronomico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’INAF, nella sede di Monte Mario.

Ci sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. E poi il vicepresidente e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, quello dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Infine il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

Per l'occasione ci saranno anche Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica e presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Candidatura Italiana dell’Einstein Telescope, Ettore Sequi, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Antonio Zoccoli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Sarà presente inoltre il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.