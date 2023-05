Einstein Telescope, slitta l'annuncio della candidatura ufficiale di Lula

L'ufficializzazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope può aspettare. L'arrivo in Italia della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che visiterà insieme alla premier Giorgia Meloni le zone alluvionate dell'Emilia Romagna, ha costretto la presidenza del Consiglio a cambiare i piani all'ultimo momento. La conferenza stampa che si sarebbe dovuta tenere domani pomeriggio a Roma all'Istituto Nazionale di Astrofisica è dunque stata annullata. Dal ministero dell'Università fanno sapere che verrà riprogrammata nel giro qualche settimana.

Il sito scelto dall'Italia per ospitare la mega infrastruttura di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali è la miniera ormai in disuso di Sos Enattos, a Lula. L'altro paese europeo in gara è l'Olanda, che ha proposto l'area di Limburg, al confine tra Belgio e Germania. La decisione definitiva non arriverà prima di due anni.