Entro dicembre sarà ultimato l'allargamento della strada ex Conti Vecchi

Entro la fine dell'anno la strada ex Conti Vecchi di Macchiareddu diventerà un'alternativa alla strada statale 195. Per quella data, infatti, il Cacip, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, ha annunciato la fine dei lavori per 12 milioni di euro che porteranno all'allargamento del vecchio percorso che si affaccia sulle saline. I lavori, commissionati dall'assessorato regionale dei Lavori pubblici, sono cominciati il 16 gennaio scorso, ma sono stati sospesi nei giorni scorsi nel rispetto delle prescrizioni ambientali disposte per la nidificazione dell'avifauna nelle zone umide di Macchiareddu. Il cantiere riaprirà il prossimo 1 settembre.