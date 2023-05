Esercitazione Joint Stars, visita in Sardegna dei sottosegretari alla Difesa Rauti e Perego

Visita in Sardegna per i sottosegretari alla Difesa Isabella Rauti e Matteo Perego, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dai Capi delle quattro Forze Armate e degli altri Corpi dello Stato, che nelle ultime due settimane hanno partecipato all'edizione 2023 dell'esercitazione "Joint Stars", la prima dopo la sosta dovuta alla pandemia.

I due membri del Governo hanno assistito a una dimostrazione delle attività svolte, visitando l'aeroporto militare di Decimomannu, il poligono di Teulada e la nave anfibia San Giusto. Apprezzati in modo particolare la professionalità e l'impegno dimostrati dagli oltre 5.000 uomini e donne impiegati; e alcune novità di quest'anno, a cominciare dall'attenzione all'ambiente, con l'imminente bonifica integrale dei siti coinvolti dall'esercitazione nazionale e da quella della NATO che si è conclusa nei giorni scorsi. Inoltre, la Difesa provvederà a piantare alberi in Sardegna, per compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte durante le attività.

Lo scenario dell'esercitazione, particolarmente attuale dopo l'invasione russa dell'Ucraina, prevede l'attacco di un paese ostile a un piccolo membro della NATO, con l'invio di una forza di risposta rapida e l'attivazione in Patria delle contromisure per fronteggiare attacchi terroristici, anche con armi chimiche o batteriologiche, l'evacuazione di connazionali e l'arrivo massiccio di profughi civili in fuga dal conflitto.

L'esercitazione è stata parzialmente ridotta per inviare personale e mezzi in soccorso delle popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione.