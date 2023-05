Europei Assoluti: Stefano Oppo è Vice Campione Europeo

Dopo i titoli di Vice Campione d'Europa e del Mondo conquistati lo scorso anno, arriva il bis per l'azzurro Stefano Oppo che sulle acque del Lago di Bled in Slovenia si conferma e conquista una bellissima medaglia d'argento nel doppio Pesi Leggeri maschile insieme a Gabriel Soares.



Tutti e sei gli equipaggi infatti dopo essersi staccati all'unisono dai blocchi di partenza si sono presentati ai primi 500 metri sulla stessa linea con Grecia, Svizzera e Italia che provano a fare l'andatura. Ai 1000 metri è la barca svizzera che si mette al comando seguita da quella greca, quella azzurra è in terza posizione e non vuole mollare. Prima dei 1500 metri l'Italia attacca la Grecia, prendendosi la seconda posizione e mettendosi all'inseguimento degli elvetici sempre davanti. Sul finale la Svizzera aumenta il ritmo e taglia il traguardo in prima posizione con Oppo e Soares che riducono il gap e si vanno a laureare Vice campioni d'Europa.



Per Stefano Oppo si tratta del secondo argento europeo consecutivo appunto dopo quello vinto lo scorso anno a Monaco di Baviera. Una prova importante a conferma dell'ottimo stato di salute di questa barca, alla sua prima uscita internazionale, in vista del proseguo della stagione che vedrà fra due settimane al via la Coppa del Mondo di Varese e terminerà con i Mondiali di qualificazione olimpica a Belgrado il prossimo settembre.