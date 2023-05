Finisce l'esercitazione Joint Stars, a Cagliari sfileranno i pacifisti

Ultimo giorno di attività per l'esercitazione “Joint Stars” della Difesa.

Domani personale e mezzi delle quattro Forze Armate e degli altri Corpi militari e civili dello Stato lasceranno la Sardegna, dopo oltre due settimane di addestramento congiunto, con più di trenta attività strettamente militari e 68 esercitazioni interagenzia.

Nell'Isola resterà il personale della Croce Rossa e della Protezione civile della Regione Sardegna, che si è addestrato insieme ai militari e ai corpi di polizia, simulando l'accoglienza a flussi di profughi in fuga da un conflitto.

Al termine di tre esercitazioni militari consecutive, il pomeriggio del 2 giugno il mondo pacifista e antimilitarista sfilerà in corteo a Cagliari per chiedere la chiusura delle servitù militari in Sardegna.