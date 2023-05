Musica e spettacolo al Bastione di Saint Remy con la presenza di Fiorella Mannoia. La signora della musica italiana protagonista di una serata (cominciata alle 20 e 30) organizzata per dare il via alla terza tappa mondiale di triathlon a Cagliari. Tra gli ospiti anche Sergio Bernal, ballerino spagnolo conosciuto in tutto il mondo e interprete del flamenco moderno. A condurre la serata Chiara Francini.